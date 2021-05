Filosofi: è morto Humberto Maturana, il teorico dell'autocreazione**

Santiago del Cile, 7 mag. - (Adnkronos) - Il biologo e filosofo cileno Humberto Maturana, famoso a livello internazionale come autore della teoria dell'autopoiesi o autocreazione, che ipotizza che gli organismi si creino e si governino da soli, è morto a Santiago del Cile all'età di 92 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta giovedì 6 maggio, è stato dato dalla famiglia, precisando che Maturana è deceduto per le complicazioni respiratorie dovute a polmonite non correlata al Covid. "Perdiamo un intellettuale di spicco del pensiero critico e ontologico internazionale", ha sottolineato l'Università di Santiago del Cile, di cui Maturana era professore emerito.

In seguito a una serie di indagini scientifiche condotte nel Laboratorio di Epistemologia Sperimentale dell'Istituto di Scienze dell'Università di Santiago del Cile, da lui fondato nel 1965, Maturana ha elaborato, insieme a Francisco Varela, la teoria dell'autopoiesi. All'interno di tale teoria, gli organismi viventi vengono considerati come sistemi chiusi, non avendo essi altro riferimento se non se stessi e percependo il mondo esterno come un insieme di perturbazioni a cui reagiscono sempre in un'ottica di auto-produzione.

Maturana con Varela ha scritto i libri "Autopoiesi e cognizione: la realizzazione del vivente" (Marsilio, 1985), "L'albero della conoscenza" (Garzanti, 1987), "Autocoscienza e realtà" (Raffaello Cortina, 1990), "Macchine ed esseri viventi. L'autopoiesi e l'organizzazione biologica" (Astrolabio, 1992). Tra i suoi volumi in italiano con Ximena Davila "Emozioni e linguaggio in educazione e politica" (Eleuthera, 2006).