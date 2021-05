Dopo Stocard Pay, Stocard lancia una nuova funzione gratuita per i consumatori

Dopo il lancio della funzione di pagamento, Stocard, il portafoglio digitale leader in Europa, offre a tutti gli utenti di Stocard Pay una protezione gratuita sui propri acquisti. Tutti i prodotti acquistati con la carta virtuale Stocard, sia online che nei negozi fisici, sono assicurati per 45 giorni dalla data di acquisto e per un importo fino a 250 euro.

Con il forte incremento del consumatore digitale, che oggi rappresenta il 32% del target assicurativo (era al 10% nel 2010) e sarà all’82% del 2030, sotto la spinta di nuove abitudini di consumo, con questo lancio Stocard raggiunge l’obiettivo di diventare applicazione fintech leader in Europa. Lanciata a novembre, contemporaneamente sul mercato italiano, francese e tedesco, Stocard Pay, consente ai propri utenti di ricevere comodamente una Mastercard virtuale direttamente nell'app con cui procedere ad acquisti e pagamenti semplici, veloci e sicuri. La registrazione a Stocard Pay richiede pochi minuti ed è interamente digitale, senza bisogno di trasmettere documenti cartacei. Gli utenti possono inoltre trasferire denaro sul proprio account Stocard anche tramite IBAN, oltre che con tutte le carte di credito e debito più diffuse.

Dopo il lancio del suo sistema di pagamento, posizionandosi come nuovo protagonista nell’universo del fintech italiano, Stocard amplia il suo portafoglio di servizi: con la protezione gratuita post acquisto, i prodotti pagati attraverso Stocard Pay sono assicurati contro danni, lesioni e furti. Questo significa che i clienti possono essere rimborsati per tutto ciò che si danneggia, si rompe o viene rubato entro 45 giorni dopo l’acquisto, anche se il danno è stato causato da loro stessi. Per offrire questo servizio aggiuntivo Stocard ha unito le forze con Moonshot, l’InsurTech B2B2C dedicata agli e-merchant creata da Societe Generale Insurance, che assicura una copertura dell’importo massimo di 250 euro. Inoltre i clienti Stocard Pay possono segnalare il danno direttamente attraverso l’app Stocard.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di semplificare l’esperienza di acquisto dei consumatori e oggi abbiamo aggiunto un ulteriore tassello, estendendo i nostri servizi anche al momento subito successivo all’acquisto. Offrire a tutti i nostri utenti Stocard Pay un’assicurazione gratuita sugli acquisti assume particolare importanza in questo momento storico, essendo un’ulteriore spinta ai consumi, che speriamo possa dare un sostegno concreto ai retailer. Questa iniziativa, inoltre, permette a Stocard di affermarsi ulteriormente tra i principali player fintech d’Europa”, commenta Valeria Santoro, Country Manager Italia di Stocard.

La protezione del prodotto lanciata da Stocard è al momento l'unica offerta assicurativa gratuita in Europa legata a una carta di pagamento e sarà progressivamente estesa a tutti gli utenti di Stocard Pay. Il servizio Stocard Pay e l’assicurazione del prodotto sono disponibili in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, sia per utenti Android che iOS.

"Siamo molto orgogliosi di offrire una protezione gratuita del prodotto a tutti i nostri utenti di Stocard Pay. Con il lancio della funzione di pagamento lo scorso anno, e l'espansione anche ai pagamenti online pochi mesi dopo, abbiamo già fatto un enorme passo avanti sulla strada verso un portafoglio mobile completo. Offrire ora un'assicurazione gratuita aggiunge altro valore per i nostri clienti e ci porta vicini al nostro obiettivo di diventare la più grande applicazione fintech europea. Stocard Pay, e annessa copertura assicurativa, rappresentano solo un frammento dei servizi che Stocard erogherà in futuro ai consumatori con l’obiettivo di arricchire l’esperienza d’acquisto. In collaborazione con i nostri partner commerciali saremo in grado di offrire ancora più valore e prodotti", dichiara Björn Goß, CEO e co-founder di Stocard.