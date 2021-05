Dl Sostegni bis: Spada (Assolombarda), 'continuare a sostenere liquidità aziende'(2)

(Adnkronos) - Parte di questi investimenti a cui le imprese potrebbero guardare sono anche possibili fusioni e acquisizioni all'estero: "Le opportunità ci sono", dice Spada, che contesta la percezione per cui le aziende italiane sono sempre più preda di investitori esteri, in particolar modo francesi.

"Le ambizioni in Italia ci sono. C'è questa percezione perché la maggior parte delle nostre aziende è medio-piccola: all'estero fanne tante acquisizioni, ma non fanno scalpore, nessuno ne parla. E poi è normale che in un mondo globalizzato ci sia chi compra e chi vende". Però, aggiunge, "lo dice anche una ricerca di Pwc: nel triennio 2018-2020 le azione italiane hanno comprato oltre confine quasi 500 imprese".

All'Italia "serve dare una visione di politica industriale più marcata. Dobbiamo aiutare le nostre aziende a rafforzarsi, sia dal punto di vista legislativo, con interventi su burocrazia e giustizia, sia dal punto di vista finanziario. E' questa la scommessa dei prossimi mesi".