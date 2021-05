Csm: procuratore Greco a piazzale Clodio, incontra pm Roma

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Il procuratore capo di Milano Francesco Greco è arrivato da pochi minuti in Procura a Roma. Il magistrato è stato ricevuto dal procuratore Michele Prestipino, alla presenza dei pm Fabrizio Tucci e Rosalia Affinito titolari dell’inchiesta sulla diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara, ex legale esterno dell'Eni già coinvolto in diverse indagini, ai magistrati milanesi e poi arrivati nei mesi scorsi ad alcune testate giornalistiche e al Csm.

Nel fascicolo aperto per calunnia è indagata Marcella Contrafatto, l’impiegata di Palazzo dei Marescialli, ora sospesa, che ha lavorato nella segreteria di Piercamillo Davigo. In un altro filone di indagine per rivelazione del segreto d’ufficio è indagato il pm Paolo Storari, che verrà domani sentito a Roma.