Covid: Spada (Assolombarda), 'Lombardia a livelli pre-Covid a inizio 2023'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - E' impossibile dire con esattezza quando l'economia tornerà a crescere come prima della pandemia, ma la Lombardia, secondo le previsioni di Assolombarda, potrebbe tornare ai livelli pre-Covid a inizio 2023. E questo assumendo che la campagna vaccinale prosegua come previsto e che il virus dal prossimo anno non sia più un problema.

"Dobbiamo cercare di far fronte al crollo del 2020: La Lombardia ha perso il 9,4% del Pil, un dato peggiore del resto del Paese (-8,9%). Ma ci aspettiamo un rimbalzo positivo sia per quest'anno (+5,2%) che per il 2022, con un Pil a +4,5%", spiega all'Adnkronos Alessandro Spada. La somma del Pil positivo nel 2021 e nel 2022 "può quindi riportarci alle condizioni pre-covid all'inizio del 2023", ma "per questo sarà necessario il buon andamento della campagna vaccinale".