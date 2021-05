Milano, 7 mag. (Adnkronos) - In Lombardia il tasso di positività è al 3,4% con 1.759 nuovi positivi su 51.195 tamponi. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono 2.680. Scende sotto 3mila la quota di pazienti Covid ricoverati: sono 2.968, 104 in meno di ieri. Anche nelle terapie intensive si scende a 491 ricoverati, 22 in meno di ieri. I decessi sono stati 25, 33.106 da inizio pandemia.