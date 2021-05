Covid Germania, oggi 18.485 contagi e 284 decessi: i dati

(Adnkronos) - Sono 18.485 i nuovi contagi di coronavirus in Germania secondo i dati del bollettino di oggi, 7 maggio. Si registrano altri 284 decessi nel Paese nelle ultime 24 ore a causa della pandemia di Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, in Germania sono in totale 3.491.988 i contagi con 84.410 morti. Il tasso di incidenza negli ultimi sette giorni è pari a 125,7 casi ogni 100.000 abitanti. I casi attivi sono circa 278.700, mentre sono circa 3.128.800 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus.