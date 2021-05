Bce: Lagarde, 'con criptovalute investitori si assumono un rischio totale'**

Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - Chi investe in criptovalute "si assume un rischio totale", puntando su strumenti che fra l'altro "sono utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco". Lo ha ricordato la presidente della Bce Christine Lagarde, in un incontro nel quadro degli incontri "The State of the Union 2021" organizzati dall'Istituto universitario europeo di Firenze. Se quello offerto dalle criptovalute "è un rischio reale" questi strumenti - ha aggiunto - "non ha niente a che fare con le stable coins e le valute digitali che sono allo studio di tante banche centrali inclusa la Bce".