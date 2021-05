Roma: regolamento primarie centrosinistra alle limature, rush finale per candidato Pd (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Candidassero chi gli pare: Zingaretti, Gualtieri, Napo Orso Capo o Amedeo Nazzari. Ma anche solo immaginare una norma ad personam per non fare un Election Day e spostare a dicembre le elezioni regionali, con un costo di decine di milioni di euro in più, è indegno e inaccettabile", ha scritto il leader di Azione.

Poco prima, Calenda aveva spiegato ancora su Twitter: "La situazione candidature a Roma è sempre più paradossale. @Bertolaso_Guido e @nzingaretti che hanno categoricamente smentito la loro disponibilità vengono dati dai giornali come candidati sicuri. I media non tengono in gran conto la loro parola. Intanto @gualtierieurope sparito". Un 'giallo', quelle delle candidature, che almeno per il centrosinistra sembra ormai avere le ore contate.