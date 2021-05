Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Il testo presentato dalla destra è un attacco alla legge Mancino. Non solo cancella le tutele del ddl Zan, ma, prevedendo solo un’aggravante comune, diminuisce le tutele per i crimini d’odio razziale, etnico, religioso. Un vergognoso insulto ai diritti in pieno stile sovranista". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, autore del Ddl Zan.