Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Non sappiamo niente, non abbiamo notizie. Siamo preoccupati". A parlare con l'Adnkronos è Alessandro Giacalone, il figlio del comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito dagli spari della Guardia costiera libica. A Mazara del Vallo sono momenti concitati in questo momento. Le notizie che arrivano sono piuttosto frammentarie.