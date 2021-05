Libia: figlio comandante ferito, 'momenti grande paura e preoccupazione, ringrazio governo'

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il Governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandro Giacalone, il figlio di Giuseppe Giacalone, comandante e armatore del peschereccio Aliseo, rimasto lievemente ferito dagli spari della Guardia costiera libica. "Non ho ancora sentito mio padre - dice Giacalone - Ma siamo stati davvero molto preoccupati. L'importante è che sia finita bene".

Padre e figlio si sono sentiti oggi a mezzogiorno. "Non si aspettava questo attacco - dice - Quelle sono acque internazionali, e per fortuna c'era in vicinanza la nave della Marina". "Non è possibile uscire per andare a lavorare e rischiare la vita - dice - Non te lo aspetti. Ringraziamo ancora il Governo e e la Marina".