Libia: assessore Sicilia, 'ora basta, governo mandi vedette a proteggere pescatori'**

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Ora basta! Nelle more che si definisca l'accordo bilaterale, che deve partire dallo stato membro ma che si deve chiudere con Bruxelles, non possono essere i pescatori a pagare il prezzo di questa situazione. La soluzione prospettata dal ministro Di Maio di non andare in quella zona a pescare non è praticabile". Lo ha detto all'Adnkronos l'assessore regionale alla Pesca della Sicilia, Toni Scilla, commentando l'attacco della Guardia costiera libica ai pescatori siciliani. "Il governo deve assicurare il diritto ai lavoratori - dice - devono andar le vedette italiane a proteggerci. Per ora ci sono 50 barche in una stessa zona, ma non possono andarci tutti insieme. Serve una soluzione".