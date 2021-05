Letteratura: grazie a Pinocchio nasce l'associazione Via Europea della Fiaba

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - E' nata la Via Europea della Fiaba (European Fairy Tale Route), con la costituzione dell'omonima Associazione internazionale. La Via, promossa dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, in collaborazione con partner di tutta Europa, è un itinerario turistico e culturale grazie al quale Pinocchio incontrerà i personaggi e gli eroi delle storie, del mito e del folklore dei 47 stati del Consiglio d'Europa.

Tra i personaggi coinvolti nella Via Europea della Fiaba, c'è il tedesco Pierino Porcospino (Der Struwwelpeter), protagonista del celebre libro di Heinrich Hoffmann (1809-94); il Professor Balhtazar, uno scienziato croato capace di risolvere ogni problema; il Leprechaun, folletto del mito e del folklore irlandese; Ulisse, l'eroe per eccellenza della mitologia greca.

Il progetto della Via Europea della Fiaba si è realizzato grazie all'impegno del presidente della Fondazione Collodi Pier Francesco Bernacchi e di Alberto D'Alessandro (già direttore dell’ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia).