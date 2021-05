Letteratura: grazie a Pinocchio nasce l'associazione Via Europea della Fiaba (2)

(Adnkronos) - "La Via Europea della Fiaba – spiega Bernacchi – ha l’ambizioso obiettivo di creare un percorso che coinvolga per la prima volta tutti e 47 i paesi del Consiglio d’Europa, attraverso le fiabe che con i loro miti, i loro valori e i loro modelli di comportamento rappresentano le basi identitarie di ogni zona d’Europa".

L'Associazione Via Europea della Fiaba ambisce a far parte del programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. L’idea è quella di dimostrare, attraverso un viaggio nello spazio e nel tempo, come anche il patrimonio immateriale dei diversi paesi e delle diverse culture d'Europa contribuisca a creare un tessuto culturale condiviso (https://www.coe.int/it/web/cultural-routes). Presidente dell’Associazione Via Europea della Fiaba è la professoressa Marina D'Amato, membro del consiglio direttivo della Fondazione Collodi, che intende individuare anche con l’ausilio dei network universitari gli elementi identitari dei luoghi e le fiabe che li rappresentano.

Attualmente, i partner della Fondazione Collodi nella Via Europa della Fiaba sono: il Fairytale Museum di Cipro; l’Associazione Professor Balthazar (Croazia); il Museo di Pierino Porcospino (Struwwelpeter Museum, Germania); l’associazione culturale tedesca Europäischen Märchengesellschaft (Società Europea delle Fiabe), nata nel 1956; il National Leprechaun Museum (Irlanda); la sezione Ibby (International Board on Books for Young People) della Lituania; Dream Workers, una compagnia greca che gestisce parchi a tema per famiglie.