Covid: Russia, registrato vaccino monodose 'Sputnik Light'

Mosca, 6 mag. (Adnkronos) - E' stato registrato in Russia il vaccino monodose Sputnik Light, ha reso noto il Fondo per gli investimenti diretti, insieme al ministero della Salute e al Centro di rierca Galameya. "Sputnik Light è la prima componente del vaccino Sputnik V", si precisa (Sputnik V è composto di due dosi con altrettanti adenovirus. Sputnik Light utilizza come dose unica, la prima dose di Sputnik V). Nessuna precisazione sull'efficacia del nuovo vaccino.