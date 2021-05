Covid Puglia, oggi 877 contagi: dati bollettino 6 maggio

(Adnkronos) - Sono 877 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 27 morti.

Da ieri sono stati processati 11.893 tamponi. I nuovi casi di covid-19 sono così distribuiti sul territorio: 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i tamponi erano 12.351 e i contagi 1.171.

In tutto in Puglia sono 6.037 i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test. Sono 188.680 i pazienti guariti mentre ieri erano 186.819 (+1.861). I casi attualmente positivi sono 45.475 mentre ieri erano 46.486 (-1.011).

I pazienti ricoverati sono 1.714 (-28). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 240.192 così suddivisi: 91.782 nella provincia di Bari; 23.794 nella provincia di Bat; 18.150 nella provincia di Brindisi; 43.231 nella provincia di Foggia; 24.343 nella provincia di Lecce; 37.754 nella provincia di Taranto;769 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.