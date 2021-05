Copasir: Borghi (Pd), ''ripristino legalità' è onere esclusivo centrodestra'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Quello che La Russa definisce il 'ripristino della legalità' è un onere interamente in carico al solo centrodestra. Ancora oggi, in seno all’ufficio di presidenza del Copasir, il Pd ha ribadito l’esigenza di ripristinare le condizioni di allineamento tra la norma e la l’attualità’, registrando peraltro posizioni difformi tra i partiti del centrodestra". Così Enrico Borghi, responsabile Politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd.

"Per parte nostra non possiamo che manifestare preoccupazione, per il rischio che le temperie politiche scarichino sul Copasir tensioni improprie ed indebite, proprio nel momento in cui è chiamato ad affrontare questioni molto delicate e complesse che esigono un soprassalto di responsabilità da parte di tutti. Per quel che ci concerne abbiamo detto con chiarezza come la pensiamo, ora gli attori protagonisti facciano un passo in avanti per la composizione politica della vicenda".