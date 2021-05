Coni: Chechi, 'Malagò favorito ma comunque vada tutti i candidati sono di valore'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ho la presunzione di essere amico di tutti i candidati alla presidenza del Coni: sono tutte persone di valore che conoscono lo sport". Lo dice all'Adkronos Juri Chechi, parlando delle imminenti elezioni del vertice del Comitato olimpico italiano, il 13 maggio. "Anche se i pronostici sono fortemente per Giovanni Malagò penso che comunque vada 'cadremmo' in buone mani, e non lo dico per fare il moderato che non prende posizione ma perché tutti i candidati conoscono lo sport e sono tranquillo. Apprezzo anche che la lotta per la presidenza sia stata molto leale".