Calcio: Solskjaer, 'Mourinho un vincente, farà bene in Serie A'

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Mourinho? È una grande notizia, è stato ed è un grande manager e ha tanto da dare al calcio, sono contento che sarà sulla panchina della Roma: è un vincente. In bocca al lupo a lui, peccato sia andato via dalla Premier League ma farà bene in Serie A”. L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer commenta così, ai microfoni di Sky Sport, all'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Europa League proprio contro i giallorossi.