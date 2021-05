Calcio: Ed Sheeran sarà lo sponsor dell'Ipswich per la prossima stagione

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il quattro volte vincitore del Grammy Ed Sheeran sarà lo sponsor della maglia dell'Ipswich per la stagione 2021/22. L'Ipswich Town, che attualmente milita nella Football One League (terza lega del calcio inglese), è la squadra di cui il 30enne cresciuto nel Suffolk è tifoso fin da bambino. Il logo comprenderà +, x e %, che sono i titoli dei suoi primi tre album, così come -,= e la parola tour.

"Il Club è una parte importante della comunità locale e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno", ha detto Sheeran sul sito ufficiale del club. "Con l'arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per i tifosi di Ipswich, me compreso".