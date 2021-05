Calcio: De Paul a Milano ma Udinese precisa, 'solo per ragioni burocratiche'

Udine, 6 mag. - (Adnkronos) - La presenza oggi a Milano del centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul ha fatto molto discutere perché l'argentino è stato a lungo accostato all'Inter ma il club friulano ha smentito le voci circolate nelle ultime ore e con una nota ha spiegato i motivi del viaggio meneghino del proprio giocatore. "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche"