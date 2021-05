A2a: Mazzoncini, 'in 2020 più sostenibilità, -10% emissioni e 99,7% rifiuti a recupero'

Milano, 6 mag.(Adnkronos) - "I dati del bilancio integrato di A2a mostrano il miglioramento dei nostri indicatori di sostenibilità. Dalla riduzione del 10% del fattore di emissione nella generazione di energia, al 99,7% dei rifiuti urbani raccolti e avviati a recupero di materia o energia, al contributo economico distribuito sui territori". Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, commentando i risultati del bilancio integrato 2020 della società, dal quale emerge che nel 2020 il gruppo ha distribuito agli stakeholder 1.853 milioni di euro.

"Il 2020 -spiega Mazzoncini- è stato per noi un anno record con 738 milioni di euro di investimenti. Continueremo in questa direzione anche con il nostro piano industriale decennale, attraverso investimenti infrastrutturali rilevanti per rendere la transizione energetica e l’economia circolare concrete realtà".