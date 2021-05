Turismo: Garavaglia, 'attore ripresa ma deve saper comunicare' (2)

(Adnkronos) - Secondo il ministro, che parla dalla sede dell'Università Cattolica di Milano, "siamo in un momento delicato, e non mi riferisco solo agli equilibri della maggioranza: lo sconvolgimento sociale prodotto dalla pandemia di Covid sta sconvolgendo un ordine mondiale, e chi ne ha sofferto di più è il turismo". Quando c'è una crisi, afferma, "le prime spese ridotte dalle famiglie sono quelle delle vacanze".

Però, spiega, "mi piace pensare al 2021 come a un anno zero anche per il turismo". Il paragone è con una safety car durante un Gran Premio: "Adesso - dice - siamo tutti allineati dopo l'incidente. Poi, vince chi ha l'accelerazione migliore, e il Governo sta mettendo in campo azioni che consentiranno agli operatori del turismo in Italia di avere un'accelerazione migliore degli altri".

Tra queste azioni, ci sono le risorse del Pnrr, il sostegno ai lavoratori del settore nei vari decreti, gli strumenti finanziari come i basket bond garantiti dal pubblico, che possono rappresentare "un ponte finanziario per comprare tempo in attesa che il mercato riprenda, ci auguriamo già da questa estate".