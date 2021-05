Tennis: Internazionali Bnl, wild card a Mager

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Sono state ufficializzate le wild card della 78esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia, in programma dall’8 al 16 maggio al Foro Italico di Roma. Nel torneo maschile, ai già noti Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti, si aggiunge Gianluca Mager. Quattro le wild card per le qualificazioni: una va a Marco Cecchinato, mentre le altre tre sono riservate ai vincitori del torneo di selezione, che si conclude oggi al Centro Tecnico di Tirrenia.

Nel torneo femminile le tre wild card per il main draw vanno a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Quattro le wild card per le qualificazioni: due sono state assegnate a Jasmine Paolini e Sara Errani, le altre andranno alle vincitrici del torneo di selezione in corso al Centro Tecnico di Formia, che emetterà oggi i suoi verdetti finali.