Sport: M5S, 'servono risorse per sostenere attività e insegnamento a scuola'

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - “C’è bisogno di uno sforzo in più da parte del Governo per accompagnare il mondo dello sport attraverso e oltre questa emergenza”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, a seguito delle audizioni della sottosegretaria Valentina Vezzali.

“Ribadiamo quindi la richiesta, già espressa in una lettera inviata giorni fa al Presidente Draghi e sottoscritta da parlamentari di tutte le forze politiche, di stanziare 1.5 miliardi nel prossimo decreto Imprese - proseguono -. Palestre, piscine e centri sportivi versano in una situazione drammatica: molte attività, purtroppo, sono già fallite e quelle che sopravvivono rischiano di fallire nonostante la ripartenza del settore si avvicina sempre di più”.

“Riteniamo cruciale, anche nell’ottica di limitare i danni a medio-lungo termine della pandemia sulle nuove generazioni, approvare la legge sull’educazione fisica nelle scuole primarie. Sulla proposta ferma al Senato c’è massima convergenza, sia in Parlamento che al Governo, essendosi espressi favorevolmente la sottosegretaria Vezzali e il ministro Bianchi. Non ci sono più scuse: si stanzino le risorse adeguate per dare alle nostre bambine e ai nostri bambini questa importante opportunità di avvicinamento ai valori positivi dello sport” concludono i portavoce pentastellati.