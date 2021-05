Smart working, Candiani (Microsoft): "Il futuro del lavoro è ibrido"

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che il futuro del lavoro sarà ibrido: in alcuni momenti si lavorerà da remoto, ma sarà importante anche avere momenti in ufficio per incontrarsi con i colleghi, discutere con il capo e fare riunioni di brainstorming. Ciò che noi immaginiamo è di fare 2 giorni in ufficio e 3 giorni da casa o dai clienti, concentrando nei primi le riunioni interne e dedicando i restanti al lavoro individuale o a meeting con clienti". A raccontarlo in esclusiva su LinkedIn al talk New Normal Live è Silvia Candiani, CEO di Microsoft Italia: l'occasione della prima diretta della manager italiana sulla piattaforma di Microsoft dedicata ai professionisti, condotta da Filippo Poletti e Monica Bormetti, è la ricorrenza del 46esimo anniversario di nascita dell'azienda informatica. A 11 anni dall'introduzione della flessibilità in azienda, la responsabile della sede italiana di Microsoft tira le somme: "Il lavoro da remoto è un lavoro flessibile - commenta Candiani con Poletti e Bormetti -, perché si può fare dappertutto, a volte da casa, a volte dal cliente, a volte in ufficio. Il fatto di misurare il risultato e non le ore passate alla scrivania è molto utile, perché permette di focalizzarsi sull'obiettivo in parte individuale e in parte di team e, allo stesso tempo, di organizzare il proprio tempo. Questa è una cosa importante, perché permette di sentirsi più autonomi e rendere le persone più produttive. Il lavoro a distanza, inoltre, permette di includere molto di più, ad esempio le persone con disabilità". Per l'intervista integrale: https://www.linkedin.com/posts/filippopoletti_nnl-activity-6793405762048786432-6040. (ITALPRESS). abr/com 05-Mag-21 08:53