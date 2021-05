Scuola: Iv, 'farsi trovare pronti su vaccinazione ragazzi'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - “Appena si renderà disponibile anche per adolescenti, è bene poterli utilizzare fin da subito. Per questo è indispensabile che gli esperti decidano in tempo le modalità di somministrazione per farsi trovare pronti”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura.

“Una preparazione del genere sarebbe, per esempio, di sicura utilità per la scuola, aiutando sia i ragazzi che le famiglie. E’ quindi importante fare il possibile per non registrare ritardi perché a settembre per gli studenti sarà fondamentale, dopo due anni scolastici passati in buona parte davanti a un video, avere certezze sulla didattica in presenza. L’anno che ci aspetta deve essere trascorso a scuola, in classe, davanti agli insegnanti e insieme ai compagni. Questo renderà impossibile ricavare gli spazi sufficienti a raddoppiare le classi. L’unica, vera condizione per un ritorno stabile in classe è la vaccinazione. Per questo è così urgente”, conclude.