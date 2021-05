Scuola: Costarelli (Presidi Lazio), 'sanificatori? Fondi insufficienti, intervenga Figliuolo'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - I fondi a disposizione delle scuole per l'acquisto di dispositivi di sicurezza "non sono né sufficienti né minimamente parametrati per comprare i sanificatori. Inoltre i dirigenti scolastici non sanno come e quali strumenti scegliere". Ad illustrare le difficoltà incontrate dalle scuole per l'approvvigionamento di sanificatori dell'aria in vista del rientro a settembre è la vice presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "Va fatto un acquisto massivo, in base alle indicazioni dei presidi, con fondi ulteriori ed in forma centralizzata. Esattamente come è avvenuto per i banchi. E' necessario l'intervento del Commissario straordinario".

"Io stessa - rileva Costarelli, Dirigente scolastica del Liceo Statale Isaac Newton a Roma - avevo fatto una ipotesi di acquisto, perché che siano utili è documentato a livelli tecnico-sanitario, ma i fondi sono del tutto inadeguati. Probabilmente se ci si muovesse da subito, e non ad agosto come per i banchi, si potrebbe fare in tempo per settembre".