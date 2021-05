Recovery: Messina, 'opportunità per banche da miglioramento Pil Italia'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Le opportunità dei fondi del Recovery Plan per il settore bancario sono legate all'aumento del Pil italiano. Lo ha spiegato agli analisti Carlo Messina, ceo di Intesa SanPaolo.

"L'opportunità arriva dal miglioramento potenziale e strutturale del Pil, che è positivo per il settore bancario. Poi nel futuro vedremo cosa può accadere e quale può essere il vero impatto di questi fondi in Italia. Io - ha detto Messina in conference call - sono fiducioso, penso che Mario Draghi sia la persona migliore per gestire il Recovery e questo processo in termini di reputazione e credibilità, anche per permettere all'Italia di avere una posizione di guida in Europa. Sono convinto che avrà un effetto positivo sull'economia italiana e di conseguenza sul settore bancario", ha concluso.