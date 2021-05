Rai: Faraone (Iv), 'Di Mare omertoso su caso Report'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Direttore Di Mare lei in più di un’ora di relazione non ha minimamente fatto riferimento al caso Report -Renzi. Questa vicenda era stata posta dal presidente della commissione vigilanza all’ordine del giorno ma lei ha deliberatamente evitato l’argomento : le chiediamo di rispondere alle nostre domande".Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davdie Faraone intervenendo in commissione Vigilanza durante l’audizione del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare.