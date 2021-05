Pedofilia: Ronzulli, 'intervenire a livello internazionale per fermare piattaforme porno' (2)

(Adnkronos) - "Al contempo, una corretta educazione al web anche a livello scolastico è indispensabile affinché i minori che utilizzano internet sappiano che ci possono essere persone che vogliono far loro del male e abbiano gli strumenti per individuarle. Pedofilia e pedopornografia sono problematiche quanto mai attuali e richiedono un impegno comune di tutti gli attori coinvolti: dai genitori, alle scuole e alle istituzioni. Occorre -ha concluso Ronzulli- uno sforzo comune e un dialogo costante, perché non si può pensare al futuro se non si tutelano i più piccoli, perché saranno proprio loro gli adulti che, domani, terranno le redini del nostro Paese”.