Giustizia: slitta avvio iter per commissione inchiesta, no Fi a relatori Pd-Leu**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Si è fermato ancora prima di partire l'iter della proposta di legge per costituire una commissione d'inchiesta sull'uso politico della magistratura. Oggi nella riunione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, Forza Italia ha chiesto che vengano cambiati i relatori della proposta ovvero il dem Stefano Ceccanti e Federico Conte di Leu, indicati dai presidenti Giuseppe Brescia e Mario Perantoni.

Una polemica che si trascina da giorni perchè secondo gli azzurri, supportati da Lega e Fdi, i due relatori non sarebbero 'adatti' in quanto non sarebbero favorevoli all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla magistratura. Commissione fortemente chiesta dal centrodestra e calendarizzata grazie al sostegno di Italia Viva. Oggi Ceccanti e Conte avrebbero dovuto svolgere le loro relazioni introduttive. Relazione che non si è svolta proprio per le polemiche sollevate nella seduta. "C'è stato una sorta di auto-ostruzionismo del centrodestra", si riferisce, in quanto i tempi oggi erano stretti per via della riunione, già fissata, dell'ufficio di presidenza della commissione.