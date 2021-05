Giustizia: slitta avvio iter per commissione inchiesta, no Fi a relatori Pd-Leu** (2)

(Adnkronos) - "Polemiche su di me? No, non rispondo. Io parlo sui contenuti. Sulla nomina dei relatori rispondono i presidenti", dice Ceccanti all'Adnkronos. E i presidenti Brescia e Perantoni non ravvisano la necessità di rivedere le loro scelte. "Legittime" scelte, si fa notare in ambienti parlamentari. La prossima settimana ci sarà una nuova riunione congiunta delle commissione Affari costituzionali e Giustizia e l'intenzione è quella di procedere, dopo lo stop di oggi, con la relazione sulle diverse proposte di legge (tutte presentate dal centrodestra) per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla magistratura che abbracciano sia più in generale il tema dell'uso politico della giustizia sia le vicende legate al caso Palamara.