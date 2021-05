Giustizia: botta e risposta Costa-Bazoli su prescrizione e 'attenuante democratica'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Botta e risposta in tema di giustizia tra i deputati Enrico Costa, di Azione, e Andrea Bazoli, del Pd. "Un emendamento del Pd al ddl penale -scrive il primo su Twitter- prevede che se il processo dura un tempo irragionevole non c'è più prescrizione, ma il condannato ha diritto a uno sconto di pena. Così i magistrati ritardatari avranno la coscienza a posto e se la prenderanno ancora più comoda. Si chiamerà 'attenuante democratica’".

"Quella che l'onorevole Costa, con sufficienza, definisce 'l'attenuante democratica', è un rimedio -replica l'esponente Dem- alla eccessiva durata del processo che riduce la pena al condannato sul presupposto che un processo troppo lungo è esso stesso una anticipazione della pena. Un principio civile, che non per caso esiste e funziona in Paesi civilissimi come la Germania e la Spagna. E che non è in conflitto con l'estinzione del processo se la durata diventa eccessiva, come prevede la proposta del Partito democratico. L'onorevole Costa dovrebbe fare meno battute e studiare un po' di più".