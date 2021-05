Dante: Divina Commedia lanciata nello Spazio con la missione Iss-Expedition 66

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Il Sommo Poeta continua il suo viaggio tra i cieli raggiungendo l'Universo. In occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Scripta Maneant Editore, in collaborazione con Human Space Services, affiderà l'intera Divina Commedia alla missione spaziale Iss-Expedition 66 del prossimo ottobre 2021, che "la libererà nello Spazio Infinito ad eterna testimonianza dell’Umano Ingegno". Il progetto visionario è annunciato dalla casa editrice con un comunicato.

"A compimento del divino viaggio di Dante Alighieri", Scripta Maneant editore, con il suo marchio Astra Maneant, affida la sua nuova edizione della Divina Commedia, incisa su foglio in Titanio & Oro appositamente progettato, allo "Spazio Infinito". L'Esemplare Zero dell'Opera fluttuerà - spiega l'editore - nello Spazio aperto quale testimonianza della Vita e della Cultura del Pianeta Terra nella sua espressione più elevata. Sul retro, a perenne ricordo del loro impegno, i nomi dei sostenitori di tal visionario progetto!" La copia gemella rientrerà sulla Terra con le firme dei cosmonauti, da essa sarà riprodotta l'edizione facsimile in 700 esemplari numerati e certificati.

Questa Nuova Edizione con i commenti dei professori Emilio Pasquini, Giuseppe Ledda e Giancarlo Benevolo, "illumina di nuove intuizioni interpretative il percorso infinito del Divino Poeta, Luce che i disegni di Federico Zuccari riverberano ed amplificano aggiungendo Arte ad Arte".