Cresce la fiducia degli italiani nel futuro ma ancora tanti pessimisti

ROMA (ITALPRESS) - Dopo le fasi più acute della pandemia da Covid19 che, oltre all'aspetto sanitario, ha colpito duramente anche l'economia italiana, il nostro Paese si appresta ad affrontare un percorso di riaperture per avviare la ripresa economica nazionale. Il passaggio più importante per la rinascita dell'Italia dopo la pandemia è rappresentato dal Recovery Plan messo a punto dal Governo, che rassicura e riscuote la fiducia - secondo un sondaggio di Euromedia Research - di quasi la metà degli italiani (48,4%). Una fiducia che si registra, da un punto di vista politico, in modo importante soprattutto tra gli elettori dell'area del Partito Democratico (76,4%), di Italia Viva (94,0%) e di Forza Italia (83,7%). Di parere contrario, invece, gli elettori di Fratelli d'Italia (37,6%). Per quanto riguarda invece il futuro, si registra tra gli intervistati un aumento della fiducia. Dopo un andamento medio annuo in decrescita, tendenza in atto dal 2018, il nuovo anno mostra una crescita degli ottimisti (33%) e un calo - anche se ancora nettamente in maggioranza - di coloro che si ritengono pessimisti e preoccupati per la propria situazione economica, finanziaria e lavorativa futura (52,5%). Dati Euromedia Research - Realizzato il 21/04/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. (ITALPRESS). abr/com 05-Mag-21 16:46