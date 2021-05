Covid: Prodi, 'nuova normalità post pandemia non avrà nulla di normale'** (2)

(Adnkronos) - Ma l'ex-premier intravede il rischio di problema per l'Italia nella ripresa. Uno degli effetti della pandemia, argomenta Prodi, sarà "il reshoring, il ritorno alla propria spiaggia" e vincerà questa competizione chi "sarà più veloce. Quando sento dire da imprenditori che il costo del lavoro in Italia è di gran lunga superiore a Germania o Francia, è una balla colossale.

"Il nostro problema non è il costo del lavoro ma tutto quello che sta attorno. La velocità con cui riusciremo ad avere il reshoring è di vitale importanza e qui vedo problemi per l'Italia". Sottolinea l'ex-premier: "Noi siamo ancora i secondi produttori in Europa, anche e la Francia si avvicina, ma se continuiamo a perdere il ritmo, come negli ultimi anni, diventiamo terzi tra poco e non possiamo permettercelo".