Covid India, record di 3.780 morti in 24 ore

Record di 3.780 morti per complicanze legate al coronavirus in India nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che nell'ultima giornata confermano 382.315 nuovi casi di Covid-19. Secondo Paese più colpito al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, l'India ha 20.282.833 casi di coronavirus confermati. Sono invece 222.408 le persone decedute dopo aver contratto l'infezione.

La Banca centrale indiana ha annunciato lo stanziamento di 6,7 miliardi di dollari di finanziamenti a basso costo per produttori di vaccini, ospedali e altre aziende sanitarie per contrastare la terribile ondata di coronavirus che ha colpito il Paese. Il governatore della Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, ha spiegato che i prestiti a basso costo saranno disponibili fino al 31 marzo del prossimo anno e ha promesso che saranno utilizzate misure "non convenzionali" se la crisi dovesse peggiorare.