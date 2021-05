Covid Campania, oggi 1.447 contagi: bollettino 5 maggio

(Adnkronos) - Sono 1.447 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 5 maggio. Si registrano altri 38 morti, 24 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Da ieri sono stati processati 21.827 tamponi molecolari, l'indice di positività è pari al 6,62%. Dei 1.447 nuovi positivi, 417 sono risultati sintomatici o paucisintomatici.

Sono 6.522 i decessi in Campania da inizio pandemia. I nuovi guariti sono 2.393, il totale dei guariti è 304.273. In Campania sono 122 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.459 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.