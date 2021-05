Ciclismo: pneumatici bici, Vittoria compra l'olandese A.Dugast

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - La società di pneumatici per biciclette Vittoria, controllata da Wise Equity, ha acquistato l'olandese A. Dugast, che produce sempre pneumatici per bici ed è pluricampione del mondo. "Condividendo esperienza e capacità, A. Dugast e Vittoria svilupperanno prodotti ancora più avanzati e innovativi", spiega una nota.

Con l’obiettivo di realizzare pneumatici per biciclette più avanzati del mondo, "Vittoria avrà a sua disposizione l’esperienza consolidata di A. Dugast nel mercato e nella produzione di tubolari in cotone e seta". Il gruppo acquisito "ha costruito una reputazione unica nell’industria del ciclismo come esperto nella realizzazione di pneumatici alto di gamma".

Il Gruppo Vittoria continuerà a sviluppare e a produrre negli stabilimenti in Thailandia, mentre nella fabbrica di A. Dugast in Olanda si concentrerà la ricerca per la produzione di prodotti speciali e produzioni limitate. Per esempio, il gruppo presenterà a breve un tubolare esclusivo, fatto a mano, in edizione limitata per “L’Eroica” per celebrare l’inizio di questa nuova fase. Vittoria ha acquisito con mezzi propri l’intera proprietà di A. Dugast. Il dg Richard Nieuwhuis, che ha ottenuto una quota minoritaria di Vittoria, continuerà a dirigere A. Dugast insieme ai suoi storici collaboratori e allo stesso tempo assumerà un ruolo attivo nei processi di innovazione di Vittoria.