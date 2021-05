Caso Denise: legale madre, 'non è stata una segnalazione anonima'

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "Non è stata una segnalazione anonima" a portare gli inquirenti a eseguire una ispezione nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo, dove abitava Anna Corona, la madre della sorellastra della piccola Denise Pipitone. A specificarlo è il legale di Piera Maggio, la madre della piccola Denise, Giacomo Frazzitta. Oggi si era sparsa la voce che la segnalazione sia stata fatta da un anonimo. Ma non è così.