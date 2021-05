Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - Ci sono anche i Vigili del fuoco in via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani) dove prosegue l'ispezione nella palazzina che in passato fu abitata da Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa nel nulla il primo settembre 2004. All'interno è stata anche controllata una botola che si trova nel garage.