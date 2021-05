Caso Denise: custode casa in cui c'è ispezione Carabinieri, i proprietari sono in Svizzera**

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "I proprietari della casa sono in Svizzera, io ho solo portato le chiavi della palazzina ai Carabinieri che me le hanno chieste". Lo ha detto ai giornalisti che si trovano in via Pirandello, a Mazara del Vallo (Trapani), la custode dalla palazzina in cui dalle 12.30 i Carabinieri del Nucleo di investigazioni scientifiche stanno facendo una ispezione. La casa era abitata in passato da Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo. "La palazzina è disabitata da un anno", dice la donna. La custode dice anche che di recente non sarebbero stati fatti dei lavori di ristrutturazione nella palazzina "solo piccoli lavori", dice.