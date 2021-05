Calcio: Sacchi, 'Mourinho un personaggio straordinario e un grande professionista'

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "Non pensavo andasse alla Roma, anzi leggevo di Sarri o di qualche altro e quindi non avevo idea. Troverà il modo di divertirci e spero di far divertire“. Così l'ex allenatore del Milano Arrigo Sacchi sull’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma dalla prossima stagione. “È un personaggio straordinario e un grande professionista -aggiunge Sacchi ai microfoni della trasmissione 'Palla al centro' su Rai Radio1 Sport-. Le sue squadre forse non hanno l’armonia di altri, ma è un vincente e dà la vita al calcio, lo conosco, lo stimo, è prevalentemente un tattico ma di altissimo livello. Ma è anche istrionico, perché è un uomo intelligente”.