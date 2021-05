Calcio: Sabatini, 'arrivo di Mourinho un terremoto, lui abituato a piazze difficili'

Bologna, 5 mag. - (Adnkronos) - "L’arrivo di Mourinho è importantissimo, è un terremoto, serviva alla Roma e serviva una scelta comunicata così dalla società. Dico solo cose positive, Roma è una piazza difficile ma lui non ha paura: è abituato a piazze difficili". Il direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini, si esprime così sull'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. "Il colpo è geniale, non ci sono dubbi. Non credo ci sia un solo tifoso romanista deluso per questa scelta. Mourinho ha vinto tanto, i tifosi della Roma hanno bisogno di vittorie: chi meglio di lui per dare una speranza? Smettiamola di parlare di sogni, spero che questa speranza sia trasformata in un risultato", aggiunge l'ex ds della Roma ai microfoni di Sky Sport.