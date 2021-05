Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'arrivo di Mourinho è tanta roba, è pur sempre lo Special One". Lo ha detto Paolo Arcivieri, ultras della Lazio, all'Adnkronos, in merito all'arrivo del tecnico portoghese sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione. "Quando una società fa un investimento del genere - ha proseguito Arcivieri - significa che ha grandi ambizioni e punta ad arrivare in alto".