Calcio: Ander Herrera, 'l'arbitro Kuipers ha insultato Paredes'

Manchester, 4 mag. (Adnkronos) - Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain Ander Herrera ha criticato i modi dell'arbitro Björn Kuipers, nella sconfitta (2-0) contro il Manchester City, poiché ha mandato "al diavolo" il suo compagno di squadra Leandro Paredes e gli ha mancato di rispetto durante la gara di ritorno del semifinali di Champions League. "Abbiamo parlato di rispetto con gli arbitri. L'arbitro ha detto 'va al diavolo' a Leandro Paredes. Se lo diciamo noi prendiamo tre o quattro partite di squalifica", ha detto dopo la partita all'Etihad Stadium, a RMC Sport.

Allo stesso modo, Marco Verratti ha parlato anche della mancanza di rispetto dell'arbitro olandese durante la partita. "Mi ha detto 'Fuck You', se lo dicessi io perderei dieci partite", ha confessato l'italiano. Per quanto riguarda la partita, Herrera si è rammaricato di come sia andata: "Siamo stati la squadra migliore per 70 minuti. Abbiamo attaccato, abbiamo creato problemi a una squadra che sta giocando molto bene. Non dobbiamo cambiare quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto di tutto," ha concluso.