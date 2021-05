Articolo 1: venerdì e sabato Assemblea nazionale, Conte e Letta intervengono

Roma, 5 mag (Adnkronos) - Il 14 ed il 15 maggio si svolgerà l’assemblea nazionale di Articolo uno 'Quello che ci unisce', che per ragioni legate alla pandemia si svolgerà online e sarà trasmessa su YouTube e sui social.

"Quello che ci unisce sono i valori, le idee, la visione della società in cui viviamo e che vogliamo contribuire a rendere sempre più giusta. E naturalmente “quello che ci unisce” è anche la volontà di discutere insieme della prospettiva politica di Articolo Uno per la ridefinizione del campo della sinistra e di un soggetto politico che la rappresenti -si legge nella presentazione dell'evento-. Va costruito confrontandosi con la nostra comunità, con il partiti del centrosinistra a partire dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, con i movimenti civici, ecologisti, con le rappresentanze del mondo del lavoro, della cultura delle professioni. È un impegno che dobbiamo assumere con generosità e partecipazione se vogliamo sconfiggere le destre regressive del nostro paese".

Il percorso prenderà le mosse dal documento Idee per una sinistra plurale e si svolgerà in prima battuta in assemblee territoriali che si svolgeranno nei prossimi dieci giorni. In seguito, si riuniranno a livello nazionale cinque gruppi tematici il cui lavoro confluirà nella prima sessione dell’assemblea il 14 maggio. Venerdì 14 maggio dalle ore 17 si terrà la discussione in plenaria in cui verranno presentati i lavori dei gruppi. Infine sabato 15 maggio dalle 10 ci sarà l’assemblea a cui parteciperanno esponenti della nostra comunità, dei movimenti civici, ecologisti, e rappresentanze del mondo del lavoro, della cultura, delle professioni. Interverranno tra gli altri Giuseppe Conte ed Enrico Letta prima delle conclusioni di Roberto Speranza.