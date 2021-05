Alitalia: Amendola, 'governo unito e determinato per dare futuro a asset italiano'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il dossier Alitalia viene da prima del Covid. Ora ci sono i ministri Giorgetti e Giovannini che a nome del governo stanno negoziando con la commissione europea per l'avvio di questa new co. Noi siamo molto determinati e uniti, abbiamo due negoziatori che faranno tutto il possibile per dare un futuro a un asset molto importante e questo lo voglio dire soprattuto ai lavoratori di Alitalia". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Enzo Amendola, al Tg4.